Володимир Путін переносить щорічну конференцію дискусійного клубу «Валдай» в цьому році з Сочі в Москву із забезпечення безпеки на фоні посилених атак українських безпілотників.

Про це пише пише Financial Times з посиланням на чотири джерела, які знайомі з ситуацією.

Спочатку близько 120 учасників отримали запрошення на захід у Сочі, проте минулого місяця організатори повідомили про зміну місця проведення. За словами двох джерел FT, на перенесенні конференції клубу «Валдай» наполягли у службі безпеки Путіна.

Як зазначає газета, Володимир Путін не відвідував Сочі після засідання «Валдаю» на початку жовтня 2025 року. Сили оборони України регулярно атакують об’єкти у Сочі та інших населених пунктах Чорноморського узбережжя Росії. 9 вересня 28 людей постраждали внаслідок атаки безекіпажних катерів (БЕК) на набережну в Сочі.

FT зазначає, що перенесення конференції свідчить про зростання побоювання Кремля щодо безпеки Путіна на тлі атак українських безпілотників середньої та великої дальності. При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков та клуб «Валдай» не відповіли на запити видання.

Засідання Міжнародного дискусійного клубу “Валдай” у 2026 році пройде з 28 вересня по 1 жовтня. На конференції крім Путіна мають виступити глава МЗС РФ Сергій Лавров, віце-прем’єр Олександр Новак та радник Путіна Максим Орєшкін.