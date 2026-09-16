Зранку у Баштанському районі сталося влучання російського БпЛА у пасажирський потяг. Внаслідок удару виникла пожежа.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, на момент події пасажири та працівники потяга були евакуйовані на безпечну відстань. Завдяки своєчасному реагуванню та дотриманню правил безпеки постраждалих немає.

На місці події рятувальники ліквідували пожежу на незначній площі.

Також в ГУ ДСНС України у Миколаївській області зазначили, що ситуацію ускладнювали ворожі атаки БпЛА, тому всі дії було скоординовано з урахуванням безпекової ситуації. Саме чітка координація та дотримання усіх інструкцій дозволили уникнути трагічних наслідків, наголосили рятувальники.

Окрім проведення робіт по гасінню, рятувальники залучили транспорт для перевезення пасажирів, які прямували цим маршрутом, до безпечного місця.

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