15 вересня та в ніч на 16 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російського агресора.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, на аеродромі базування в Саках в тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

У Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.

У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника.

У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів загарбників.

У Суворовому та Рисовому на ТОТ Криму уражено пости технічних засобів розвідки «Гренадер».

Робота по ключових військових цілях противника триває.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 278 боїв, ворог посилив атаки на Покровському напрямку, – Генштаб