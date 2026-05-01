Внаслідок масованого ворожого обстрілу міста, що стався вчора, було пошкоджено тролейбус, який здійснював підвезення та роздачу очищеної води.

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

«У зв’язку з цим сьогодні протягом дня роздача води тимчасово не здійснюватиметься. Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків, щоб якнайшвидше відновити роботу. Орієнтовно, вже завтра підвезення буде відновлено у звичному режимі», – зазначають на підприємстві.

Також там додали, що протягом вчорашньої доби аварійні бригади підприємства двічі виїжджали на виклики у різні куточки міста – вдень та вночі, щоб провести огляд і очищення контактної мережі від сторонніх предметів для забезпечення безпечної та стабільної роботи електротранспорту.

