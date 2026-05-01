Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві внаслідок дронових атак 3 постраждалих, пошкоджені житлові будинки і авто.

Рятувальники показали, як ліквідували пожежі на об’єктах енергетики та в житловому секторі, спричинені атаками БпЛА та падінням їх уламків.

Про це передає Інше ТВ з посиланням на ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Горів дах п’ятиповерхового та одноповерховий приватний житлові будинки. До ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС: рятувальники, хіміки та піротехніки. Ліквідацію пожеж ускладнювали повторні обстріли.

Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, два приватні будинки та шість автомобілів.

На місцях також працювали волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного хреста, аварійні служби міста.