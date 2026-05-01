Розпочалася 1528-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 01.05.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Голубівка, Рудня Сумської області; Таврійське та Комишуваха Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку агресор п’ять разів атакував в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед, в районах населених пунктів Закітне, Різниківка та Ямпіль.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке.

На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у напрямку Вербового та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Залізничного, Зеленого, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Павлівки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих штурмів у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

