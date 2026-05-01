Минулої доби, окрім пожеж, пов’язаних із російськими обстрілами, рятувальники ліквідували ще десять.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Дві з них виникли у п’ятиповерхових житлових будинках:

у м. Південноукраїнськ під час розвідки в квартирі, де горів диван, рятувальники вивели на свіже повітря чоловіка 1959 р. н. Його госпіталізували до медичного закладу;

у Миколаєві вогнеборці ліквідували незначну пожежу мікрохвильової печі.

Пожежу сміття на міському полігоні в Бузькій ТГ Вознесенського району загасили на площі 700 кв. м.

Ще 7 пожеж сухої рослинності та очерету ліквідували у Миколаївському, Баштанському, Вознесенському районах та м. Миколаєві на загальній площі майже 3 га.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Від ДСНС залучались понад 40 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На Вознесенщині додатково залучалась техніка комунального підприємства «СОМ».

Як повідомляло Інше ТВ, Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки вчорашньої російської атаки на Миколаїв (ФОТО)