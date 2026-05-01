Письменник та експрезидент Українського ПЕН Андрій Курков став лауреатом польсько-литовської літературної премії.

Андрій Курков, письменник та експрезидент Українського ПЕН, отримав престижну польсько-литовську літературну премію імені Єжи Ґєдройця.

Єжи Ґєдройць — публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису «Культура». З нагоди 120-ї річниці від його дня народження у Вільнюсі відбувся щорічний форум, на якому вручили премію.

Серед нагороджених — Андрій Курков, якого назвали «військовим хроністом України».

