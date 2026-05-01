Травень 2026 року несе українцям низку важливих змін у різних сферах життя. При цьому не всі вони можуть виявитись приємними.

Про це пише РБК-Україна.

Надбавки до пенсій

У травні дехто з українців похилого віку може розраховувати на індивідуальні підвищення – надбавки до пенсій.

Йдеться про фіксовані доплати від 300 до 570 гривень – залежно від вікової категорії пенсіонера.

Основні умови отримання “вікової” надбавки до пенсії, згідно з інформацією ПФУ, є такими:

розмір пенсійної виплати (з 1 січня 2026 року) – не більше 10 340,35 гривень;

набуття відповідного віку – 70, 75 та 80 років.

“Весняні” 1500 гривень

Одноразова виплата 1500 гривень передбачена для найбільш незахищених верств населення в Україні:

пенсіонерів за віком;

людей з інвалідністю;

малозабезпечених і багатодітних родин;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

одиноких матерів та отримувачів базової соціальної допомоги.

В цілому виплачувати ці гроші почали з 1 квітня 2026 року.

Проте частина пенсіонерів може отримати так звану “весняну” виплату у травні замість квітня – через особливості нарахування.

Субсидії

З 1 травня в Україні стартує перерахунок субсидій на неопалювальний сезон.

У більшості випадків виплати людям перепризначать автоматично. Проте декому все ж таки доведеться звернутися до Пенсійного фонду.

Так, наприклад, повідомити ПФУ впродовж 30 днів потрібно тим, у кого змінились:

або склад домогосподарства;

або майновий стан.

Звернутися до ПФУ та подати заяву для призначення субсидії потрібно також деяким іншим категоріям громадян.

“Доступні ліки”

Згідно з інформацією Національної служби здоров’я України, дата 1 травня – важлива для пацієнток, які проходять гормональну терапію раку молочної залози.

Йдеться про те, що з цього дня отримати препарати гормональної терапії раку молочної залози за програмою “Доступні ліки” (летрозол, екземестан, тамоксифен) можна буде лише за наявності плану лікування в Електронній системі охорони здоров’я – ЕСОЗ.

З огляду на таку ситуацію, українкам порадили звернутися до свого лікаря-онколога (щоб уточнити, чи є план лікування в ЕСОЗ і чи він актуальний).

Якщо плану немає або його потрібно оновити – необхідно запланувати візит до лікаря.

“Зверніться до лікаря якнайшвидше. Щойно план лікування буде створений або актуалізований, ви зможете й надалі отримувати препарати за програмою “Доступні ліки”, – порадили у НСЗУ.

Тариф на електроенергію

В цілому ціни на електроенергію для населення в Україні не змінюватимуться до кінця жовтня. Про це прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила ще 29 квітня.

Вона пояснила, що уряд продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів – 4,32 гривні за кВт⋅год – до 31 жовтня 2026 року.

Водночас очільниця КМУ нагадала про окрему підтримку домогосподарств, для яких електрика є основним джерелом тепла:

будинків і квартир з електроопаленням;

багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання.

Йдеться про так званий “зимовий” пільговий тариф, який:

діє у період з 1 жовтня по 30 квітня;

становить 2,64 гривні за кВт⋅год – за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць (за споживання понад цей обсяг ціна стає “стандартною” – 4,32 гривні за кВт⋅год).

Виходячи з вищесказаного, у травні “зимовий” тариф призупиняється, а вартість електроенергії для декого з українців “зростає” – вирівняється “під стандартну ціну” (4,32 гривні за кВт⋅год).

Майно дітей

У березні Верховна Рада схвалила закон щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх і неповнолітніх осіб, який набуває чинності через місяць – у травні.

Згідно з документом, в Україні зміняться правила оформлення майна на малолітніх та неповнолітніх осіб, а батьки (усиновлювачі або опікуни) офіційно зобов’язані будуть дбати про майно дитини (використовувати його виключно в її інтересах).

Так, наприклад, не доведеться більше отримувати згоду органу опіки та піклування, щоб подарувати дитині нерухомість, транспортний засіб або інше цінне майно (для цього достатньо буде згоди батьків).

При цьому відчуження майна, яке належить дитині, й надалі вимагатиме дозволу компетентного органу.

Тим часом діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, отримають право на повний спектр безоплатних послуг вторинної правничої допомоги.

Єдиний реєстр кваліфікацій

З 2 травня 2026 року набуває чинності постанова Кабінету міністрів №1387 (від 29 жовтня 2025 року) “Деякі питання функціонування Єдиного реєстру кваліфікацій – Класифікатора професій”.

Йдеться, по суті, про створення Єдиного реєстру кваліфікацій – сучасної електронної платформи, яка міститиме систематизовану інформацію про:

професійні стандарти;

кваліфікаційні центри;

експертів з акредитації.

Це повинно стати зручним інструментом як для громадян (які хочуть підвищити свою кваліфікацію), так і для роботодавців (у розрізі підбору персоналу та розвитку працівників).

Очікується, що доступ до Реєстру буде відкритим і безкоштовним.

А дані в ньому формуватимуться з урахуванням міжнародної стандартної класифікації видів занять (International Standard Classification of Occupations – ISCO).

