В одному з дитячих садочків Миколаєва відкрили ресурсну кімнату. Це спеціально облаштований простір для інклюзивного навчання, адаптації та психоемоційного розвантаження дітей з особливими освітніми потребами.

Про це інформує Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Це вже шостий заклад дошкільної освіти Миколаєва, де облаштували подібний простір. Це стало можливим завдяки проєкту «Ресурсні кімнати», який реалізується ЮНІСЕФ за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через KfW у співпраці з управлінням освіти Миколаївської міської ради.

За кошти управління освіти в кімнатах виконали ремонт, а ЮНІСЕФ оснастило простір усім необхідним обладнанням.

Проєкт має комплексних підхід. Окрім оснащення кімнат ЮНІСЕФ організувало навчання близько 200 вихователів цих закладів щодо ефективного використання обладнання та впровадження найкращих інклюзивних практик.

«Наразі ЮНІСЕФ пріоритизує дошкільну інклюзивну освіту. І в рамках спільного з управлінням освіти проєкту та завдяки підтримці нашого донора Німеччини ми обладнали шість інклюзивних ресурсних кімнат в шести садочках Миколаєва. Всього в цих закладах навчається близько 1600 дошкільнят. Це обладнання буде сприяти підвищенню інклюзивного потенціалу закладів освіти», – розповіла координаторка освітніх програм і проєктів Дитячого фонду ООН Юнісеф Південного регіонального офісу Тетяна Радіонова.

Садочки, в яких облаштували інклюзивні простори, обирали за принципом найбільшої кількості вихованців з особливими освітніми потребами.

Кімната має умови для занять на розвиток різних психічних процесів, таких як уява, пам’ять, мислення, а також на гармонізацію емоційного стану дітей. Умовно простір поділений на два осередки: розвантаження та навчально-розвивальний. Тут є сухий басейн з кульками, печера з проектором зоряного неба для усамітнення, бульбашкова колона, світлова панель, м’які модулі, світловий пісочний стіл, інтерактивні панель та стіл, бізіборди, легостіл та інше.

