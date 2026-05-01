Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас застеріг Європу від того, щоб вона не опинялася в позиції слабкості, заявивши у четвер, що блок не повинен «принижувати» себе, благаючи Москву про переговори.

«Поки що ми бачимо, що Росія не хоче брати участь у жодному діалозі», – сказала Каллас після зустрічі міністрів Північної та Балтійської країн. «Ми не повинні принижувати себе, будучи тими, хто вимагає — знаєте, ми благаємо вас поговорити з нами». Натомість, за її словами, метою має бути те, щоб змусити Росію «від удавання, що вона переговорює, до реальних переговорів», передає посил Politico.

Її послання пролунало на тлі посилення тиску ЄС на Москву з кількох напрямків. Цього тижня лідери нарешті розблокували для України позику в розмірі 90 мільярдів євро після місяців суперечок, а також схвалили 20-й пакет санкцій, спрямований проти російських банків та фінансових мереж. Паралельні кроки мали на меті показати, що Європа все ще може діяти рішуче — і підтримувати Київ у боротьбі.

Тим часом Москва запроваджує обмежене припинення вогню до Дня Перемоги, скорочуючи свій парад 9 травня, скидаючи танки та важку техніку вперше за майже 20 років, що є ознакою напруги після місяців втрат та українських ударів глибоко всередині Росії.

Водночас Європа змушена переосмислити власну оборону.

Президент США Дональд Трамп у середу пригрозив вивести американські війська з Німеччини, що викликало нові сумніви щодо відданості Вашингтона європейській безпеці, неодноразово заявляючи, що переглядає членство Америки в НАТО.

Каллас попередила у четвер, що Росія «готує свої війська до довгострокової конфронтації із Заходом» і що «проява слабкості лише провокує агресію».

Уряди по всьому ЄС прискорюють плани щодо посилення військової готовності, включаючи програму SAFE «позики на зброю» на суму 150 мільярдів євро в рамках ширшої ініціативи, яка може мобілізувати до 800 мільярдів євро.

«Повернення до звичайного життя з Росією неможливе», – сказала Каллас.