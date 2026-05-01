У Бельгійському місті Ла Панн, розташованому на березі Північного моря, пройшли незвичайні змагання. Багато хто називає їх «найдивнішим конкурсом у світі».

Його учасники змагалися з імітації характерного пронизливого крику чайок. У чемпіонаті взяли участь 70 осіб із 15 європейських країн, повідомляє «Європульс».

Мета змагань – налагодити стосунки між людиною та чайкою. Більшість людей вважають цих птахів набридливими та агресивними: багато хто стикався з ними, намагаючись захистити свою їжу.

Але, за словами організаторів чемпіонату, люди мають змінити своє ставлення до чайок, адже їх можна назвати «голосом моря», а їхній крик навіює приємні спогади про відпустку.

Що ж мали робити учасники? По-перше, кричати, як чайки, але не тільки. Додаткові бали нараховувалися за імітацію рухів цього птаха. А ще балів додавав і зроблений своїми руками костюм із дзьобом та крилами.

Журі складалося з п’яти осіб, кожна з яких, як запевняють організатори, була справжнім любителем чайок.

Для глядачів окремо провели майстер-клас про життя чайок, їхню поведінку, конфлікти з людьми, а ще — як ці птахи видають свій фірмовий крик, який ні з чим не можна переплутати.

Перше місце посів представник Норвегії, друге – учасник з Іспанії, а третє – житель Бельгії.

