Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб
танків – 11 903 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од.
артилерійських систем – 41 044 (+100) од.
РСЗВ – 1 757 (+1) од.
засоби ППО – 1 357 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од.
крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од.
спеціальна техніка – 4 150 (+2) од.
Дані уточнюються.