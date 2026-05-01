Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 1 травня.

Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. Наразі енергетики цілодобово працюють над відновленням.

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві постраждали троє людей. 35-річний чоловік отримав осколкові поранення, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – стабільний без погіршення. Також дві жінки зазнали гострої реакції на стрес – їм надали медичну допомогу на місці.

Пошкоджено три багатоповерхові будинки, два приватні будинки, сім автомобілів. Виникло декілька пожеж, які було оперативно ліквідовано рятувальниками.

Миколаївський район

Учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.