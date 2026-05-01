Відповідну заяву оприлюднили 30 квітня. Відкриття виставки заплановане на 9 травня.

Про це йдеться у заяві, яку опублікували на офіційному сайті.

“30 квітня 2026 року ми, міжнародне журі, обране Койо Куо, художньою керівницею 61-го конкурсу La Biennale di Venezia “В мінорних тональностях”, подали у відставку”, — йдеться у заяві.

Члени журі уточнили, що це рішення ухвалене “з урахуванням їхньої попередньої заяви про наміри”, оприлюдненої 22 квітня 2026 року. Організатори самої бієнале офіційно не коментували ситуацію.

Відставку підписали:

Соланж Олівейра Фаркаш — кураторка, засновниця Videobrasil;

Зої Батт — кураторка сучасного мистецтва Південно-Східної Азії;

Ельвіра Д’янгані Осе — директорка музею сучасного мистецтва MACBA в Барселоні;

Марта Кузма — ректорка Школи мистецтв Інституту Чикаго;

Джованна Заппері — мистецтвознавиця та кураторка.

