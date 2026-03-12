Фонд Бієнале, який організовує один із найпрестижніших мистецьких фестивалів світу, опинився під критикою через рішення дозволити участь РФ у заході, що проходитиме з травня до листопада.

У спільному листі міністри культури 22 європейських країн закликали організаторів переглянути це рішення. Вони наголосили, що Росія перебуває під міжнародними санкціями за порушення міжнародного права та агресію проти України.

Лист адресували президенту виставки П’єтранджело Буттафуоко та правлінню інституції. Окрім Латвії, його також підписали міністри Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції та України.

«Культура не відокремлена від реалій, з якими стикаються суспільства. Вона формує те, як люди розуміють світ, що вони цінують і як вони вирішують діяти», — йдеться в листі.

Там також підкреслили, що рф залишається під європейськими та міжнародними санкціями, і її повернення на виставку є «дуже тривожним сигналом». З огляду на це міністри закликали керівництво Венеційської бієнале переглянути своє рішення щодо участі РФ.

Єврокомісарка з технологій Хенна Вірккунен і єврокомісар з культури Гленн Мікаллеф попередили, що у разі допуску Росії можуть розглянути припинення гранту ЄС для Фонду Бієнале.

Міністерство культури Італії також виступило проти участі Росії у фестивалі.