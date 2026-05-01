Протягом більшої частини 2025 року будь-який телефонний дзвінок між президентом Трампом та президентом Росії Володимиром В. Путіним, присвячений обговоренню припинення війни в Україні, викликав у Києва занепокоєння. Українські чиновники боялися, що їхню країну може продати американський президент, схильний потурати своєму російському колезі. Після кожного дзвінка вони поспішали з’ясувати, що було сказано, і часто намагалися стримати наслідки.

Розмова між Трампом та Путіним у середу, перша цього року, викликала в Києві разюче іншу реакцію: не паніку, а лише знизування плечима.

Про це пише The New York Times

Реагуючи на цю новину в четвер, президент України Володимир Зеленський заявив у дописі в соціальних мережах, що доручив своїй команді уточнити, що обговорювалося під час розмови, включаючи пропозицію про коротке припинення вогню наступного місяця, перш ніж приймати рішення про свій наступний крок. Він не натякнув, що сам звернеться за розмовою до Трампа чи проконсультується з європейськими союзниками — колись це були звичні ритуали після переговорів Вашингтона та Москви, за винятком Києва.

До ранку четверга новини про розмову ледве проглядалися на українських новинних сайтах.

Відносна байдужість України до розмови Трампа-Путіна має просте пояснення, кажуть українські чиновники та аналітики. Після більш ніж року подібних розмов, які не змогли зрушити з місця в мирних переговорах, українці перестали покладати на них свої страхи, а в деяких випадках і надії.

«Ми більше не звертаємо особливої ​​уваги на такі розмови, бо вони не дають жодних відчутних результатів», — сказав Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради України з питань закордонних справ та член партії пана Зеленського.

Нова позиція України не означає, що вона може дозволити собі перетинати кордони Сполучених Штатів, ключового військового партнера. Мережко сказав, що Україна «намагатиметься підтримувати конструктивні робочі відносини з Трампом».

Хоча Зеленський у четвер повторив свою позицію, що Україна виступає за тривалу паузу у військових діях, очікується, що він погодиться на пропозицію, висунуту Трампом і Путіним у середу під час заклику до короткочасного припинення вогню 9 травня, що збігається з Днем перемоги Росії у Другій світовій війні.

Але будь-яка угода, ймовірно, буде зумовлена ​​не стільки вірою в те, що таке припинення вогню може прокласти шлях до тривалого миру, скільки бажанням уникнути гніву Трампа та сигналізувати, що Україна продовжує займатися дипломатією. Українські чиновники давно висловлюють скептицизм щодо короткострокових перемир’їв, вказуючи на попередні угоди про припинення вогню, в порушенні яких кожна сторона звинувачувала іншу.

Мережко заявив, що пропозиція про припинення вогню не є доказом справжнього прагнення до миру. Швидше, стверджував він, це відображає занепокоєння Росії тим, що Україна може зірвати традиційний військовий парад, який відбудеться в Москві цього дня, атакувавши її своїм зростаючим арсеналом далекобійної зброї. Росія вже значно скоротила свої плани щодо параду через побоювання щодо українських нападів.

Зміна тону в Україні відображається в тому, як люди в країні сприймають роль Трампа у припиненні війни.

У грудні 2024 року, невдовзі після перемоги Трампа на виборах, більшість українців вважали його повернення до влади доброю новиною для України, покладаючи надії на його обіцянку швидко припинити війну, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. Через рік приблизно три чверті з них вважали це поганою новиною, як показало опитування.

Тим часом відбулося 11 дзвінків між Трампом і Путіним, які не дали практично жодного результату та підкреслили схильність Трампа дотримуватися підходу Москви до припинення війни.

Після дзвінка минулого травня Трамп відмовився від своєї вимоги негайного припинення вогню та натомість підтримав пропозицію Росії щодо прямих переговорів щодо широкої мирної угоди. Така структура переговорів була б на користь Росії, дозволяючи переговори продовжуватися, поки її сили продовжували просуватися на полі бою, чинячи тиск на Україну, щоб вона пішла на поступки.

Трамп пішов далі після зустрічі з Путіним на Алясці в серпні, підтримавши вимогу Росії, щоб Україна поступилася значною частиною території, яку вона все ще контролює на сході, щоб припинити воєнні дії — умова, яку Київ послідовно називає неприйнятною.

Результатом є зміна громадського настрою в Україні: від високих очікувань щодо того, що Трамп може принести мир, до дедалі глибшого переконання, що він цього не зробить.

Майже три чверті українців минулого місяця заявили, що не вірять, що нинішні переговори за посередництва США призведуть до тривалого миру, згідно з іншим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології.

У Києві, столиці України, кілька перехожих у четвер вранці відкрито знизали плечима, коли їх запитали про розмову Трампа і Путіна напередодні.

«Я думаю, що це нічого не означає», – сказала Аліна Кривенко, 36-річна редакторка. «Враховуючи ефективність дзвінків Трампа, всі вони зводяться до нуля».

Поліна Ровнер, 24-річна фізіотерапевтка, сказала, що після стількох подібних дзвінків вона перестала «звертати на це багато уваги».

Натомість українці все більше звертають свою увагу на те, що, на думку багатьох, буде ще довшою війною. Країна вкладає величезні фінансові ресурси у свою вітчизняну оборонну промисловість, включаючи понад 100 мільярдів доларів нового фінансування Європейського Союзу.

Зростаюче виробництво озброєння в Україні поступово дозволило їй вести війну на власних умовах, а не покладатися на поставки американської зброї з обмеженнями, які Вашингтон іноді накладає на її використання, зокрема не використовувати її для ударів усередині Росії.

В останні місяці Україна використала свій величезний арсенал далекобійних ударних безпілотників для ударів по нафтовій промисловості Росії, яка генерує дохід.

Зеленський заявив, що деякі західні союзники України попросили її припинити удари, побоюючись, що вони можуть ще більше напружити ринок нафти, який і без того стиснутий війною в Ірані. Хоча Зеленський не назвав ці країни, українські чиновники приватно визнали, що серед них є Сполучені Штати.

Незважаючи на це, Україна продовжує удари безперервно.

У четвер, лише через кілька годин після завершення розмови Трампа та Путіна, українські військові завдали ударів по нафтових об’єктах глибоко всередині Росії, поблизу міста Перм, повідомляють служби безпеки країни. Супутники NASA виявили численні пожежі в цьому районі.