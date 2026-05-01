Підтверджено результати заходів зі зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об’єктах на території України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

«Так, 25.04.2026 на аеродромі Шагол у Челябінській області рф воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Цілі знаходились на відстані близько 1700 км від держкордону України!» – зазначили в Генштабі.

Як повідомляло Інше ТВ, В РФ переробка нафти впала до мінімуму за 17 років