Підтверджено результати заходів зі зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об’єктах на території України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.
«Так, 25.04.2026 на аеродромі Шагол у Челябінській області рф воїнами Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.
Ступінь пошкоджень уточнюється.
Цілі знаходились на відстані близько 1700 км від держкордону України!» – зазначили в Генштабі.
Як повідомляло Інше ТВ, В РФ переробка нафти впала до мінімуму за 17 років