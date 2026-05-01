На російських нафтозаводах обсяги переробки нафти обвалилися до мінімуму з 2009 року після нальотів безпілотників, які торкнулися НПЗ, нафтобази та трубопроводів від Ленінградської області до Уралу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані OilX, пише Кореспондент.

Зазначається, що нафтопереробка в РФ скоротилася до 4,69 млн. барелів на день. Порівняно з початком року обсяги впали на 11%, у річному вираженні – на 12%, а порівняно з довоєнним 2021-м – на 18%, або майже 1 млн. барелів на добу.

За підрахунками видання, у квітні Збройні сили України щонайменше 21 раз атакували російську нафтову інфраструктуру. Число ударів стало рекордним з початку року і одним із найвищих з початку війни: більше було лише у листопаді та грудні-2025 (23 та 26 відповідно).

Під нальоти БПЛА потрапили щонайменше 9 нафтозаводів, у тому числі 5 повністю чи частково зупиняли виробництво. Це Пермнафтооргсинтез (30 квітня), Сизранський НПЗ (22 квітня), Новокуйбишевський НПЗ (18 квітня), Туапсинський НПЗ (16 квітня) та Норсі (5 квітня).

Зазначається, що не менше 5 атак за місяць відбулося на російську систему нафтопроводів, одну з найдовших у світі та побудовану в роки холодної війни. 6 разів безпілотники атакували морську нафтову інфраструктуру, включаючи порти Балтійського моря, якими за кордон вивозиться кожен другий експортний барель.

Приморськ та Усть-Луга на Балтиці зупиняли відвантаження нафти у квітні, хоча згодом відновили експорт. Також простоював порт Новоросійська, а наприкінці місяця під удар потрапив порт Туапсе – експортний хаб для нафтопродуктів Роснефти. Крім того, у квітні під удар БПЛА потрапив один танкер на додаток до трьох суден у березні.

Внаслідок ударів завантаження російських НПЗ впало навіть нижче, ніж було на піку бензинової кризи осені минулого року (4,88 млн барелів на день). Тоді після серії нальотів у країні виник дефіцит палива, АЗС у регіонах повернулися до радянської торгівлі за талонами, а біржові ціни на бензин побили історичні рекорди.

Внаслідок українських ударів наприкінці березня і на початку квітня Росія була змушена знизити видобуток нафти, але з того часу вона відновилася, зазначає Сергій Вакуленко, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі, який раніше працював у нафтогазовій галузі.