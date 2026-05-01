Як повідомляло ІншеТВ, Потяг Київ-Ужгород зійшов з рейок на Львівщині, є загиблі та постраждалі (ВІДЕО)

Причиною аварії став автокран, який виїхав на переїзд попри заборонні сигнали і допустив зіткнення з поїздом. Машиніст загинув на місці Помічник машиніста — у лікарні з тяжкими травмами.

Як повідомили в Укрзалізниці, загиблий машиніст — ветеран, який повернувся з фронту і знову став до роботи.

Водій автокрана, який виїхав на переїзд на Львівщині, помер по дорозі в лікарню.

Через порушення правил дорожнього руху ця аварія забрала вже два життя.

Укрзалізниця просить всіх дотримуватися правил на залізничних переїздах! Жодних «встигну» чи «проскочу». Переїзд — не місце для експериментів. Поважайте життя інших людей.