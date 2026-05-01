Пасажирський потяг сполученням Київ – Ужгород зійшов із рейок після зіткнення з автокраном: загинули машиніст і водій спецтехніки, є постраждалі.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Інцидент стався сьогодні вранці на Львівщині. За попередніми даними, поїзд зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду в районі села Любинці поблизу Стрия.

Помічник машиніста вижив, однак дістав тяжкі травми. На місці події працюють медики та правоохоронці, триває встановлення всіх обставин аварії.