Державне бюро розслідувань протидіє корупції в оборонному секторі, зокрема під час комплектування військових формувань.

Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили та зупинили схему продажу посад до Військової служби правопорядку на Одещині.

За даними слідства, начальник одного з відділів казенного підприємства у сфері морської охорони організував собі «підробіток на стороні». Він підшуковував охочих працевлаштуватись до ВСП, а його знайомий, який обіймав керівну посаду в підрозділі військової служби правопорядку, погоджував кандидатів.

Вартість «послуги» становила 8 тисяч доларів США.

23 квітня 2026 року правоохоронці затримали фігурантів після передачі частини обумовленої суми.

Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави 1 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.