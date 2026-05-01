Європарламент підтримав створення та якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії Росії проти України та закликав усі держави-члени ЄС приєднатися до нього. Законодавчий орган ЄС також закликав притягнути керівництво РФ до відповідальності за війну проти України та посилити санкції.

Про це йдеться у резолюції Європейського парламенту, прийнятій 30 квітня. За документ проголосували 446 євродепутатів, проти – 63, ще 52 утрималися, передає OBOZ.UA.

Відповідальність за злочини

У Європарламенті наголосили, що війна Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права. Депутати закликали створити та якнайшвидше запустити спеціальний трибунал, який розглядатиме злочин агресії РФ.

Відповідальність, за їхніми словами, має поширюватися не лише на військових, а й на політичне та державне керівництво Росії, включно з представниками парламенту та судової системи “чиї рішення санкціонували анексію українських територій і тим самим прямо сприяли уможливленню злочину агресії”.

Євродепутати також висловили повну підтримку розслідуванню Міжнародного кримінального суду щодо ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності або геноциду, скоєних в Україні. Вони нагадали державам-членам про їхні зобов’язання за Римським статутом арештовувати й передавати осіб, щодо яких МКС видав ордери на арешт, якщо такі особи потраплять на їхню територію.

Депутати також привітали зобов’язання Нідерландів прийняти початковий етап роботи Спеціального трибуналу та заохочують активізувати зусилля для остаточного визначення місця, де буде відбуватись другий етап, тобто здійснюватиметься безпосередня робота цього суду.

Санкції та компенсації

У резолюції також йдеться про необхідність посилення санкцій проти Росії. Європарламент закликав не скасовувати обмеження до повного завершення війни та реалізації мирної угоди, а також жорсткіше боротися з обходом санкцій.

Окрім цього, депутати підтримали створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України, яка має забезпечити виплату компенсацій цивільним жертвам війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Фінляндія стала двадцять першою державою, яка приєдналася до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії проти України