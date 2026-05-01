Норвезький Нобелівський комітет повідомив, що цього року на премію висунуто 287 кандидатів — 208 осіб і 79 організацій. Попри меншу кількість номінантів, ніж у рекордному 2016 році, комітет наголошує на важливості їхньої діяльності в умовах зростання глобальних конфліктів.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

На цьогорічну премію висунуто 287 кандидатів, зокрема 208 осіб і 79 організацій, — повідомив у четвер, 30 квітня, Норвезький Нобелівський комітет, який зазначив, що «у світі, дедалі більш позначеному конфліктами», робота та діяльність цих людей і структур «відкриває шлях до кращого майбутнього».

Комітет визнав у своєму повідомленні, що 287 кандидатів — це менше, ніж рекордна кількість 376 у 2016 році, але «все ще багато».

Норвезький Нобелівський комітет оприлюднює лише кількість номінованих, тоді як імена осіб і назви організацій розкриваються лише через 50 років. До цього часу комітет не підтверджує, чи була певна особа або організація висунута на премію. Водночас агентство AFP повідомляє, що серед цьогорічних номінантів — президент України Володимир Зеленський, Міжнародний кримінальний суд і Грета Тунберг.

Багато осіб повторно висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа. Минулого року він заявив, що якщо не отримає Нобелівської премії миру, це буде «великою образою» для Сполучених Штатів. AFP нагадує, що Трамп премії не отримав, попри активну кампанію самопросування, під час якої він стверджував, що завершив вісім воєн.

Згідно зі статутом Нобелівського фонду, право висувати кандидатів мають, зокрема, члени національних парламентів і урядів суверенних держав, глави держав, члени Міжнародного суду ООН у Гаазі та Постійного арбітражного суду в Гаазі, а також члени Інституту міжнародного права, Ради Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу, професори університетів, ректори та директори університетів, керівники інститутів досліджень миру й зовнішньої політики, а також лауреати Нобелівської премії миру.

Номінації мають бути подані до 31 січня відповідного року, однак члени Норвезького Нобелівського комітету можуть на першому засіданні висунути додаткові кандидатури.

