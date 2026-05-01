В Україні за даними Єдиного державного реєстру 4,4 тисячі фізичних осіб-підприємців досі використовують російські поштові сервіси. Це становить 0,5% від загальної кількості активних ФОПів, які вказали пошту, повідомляє УНН.

Понад 2,6 тисячі підприємців користуються mail.ru, ще сотні – rambler.ru, yandex.ru, list.ru, bk.ru та inbox.ru. Ще понад 626 тисяч ФОПів використовують gmail.com та ще понад 161 тисяча – ukr.net.

Водночас, за даними Opendatabot, переважна більшість українських підприємців використовують міжнародні та українські популярні поштові сервіси.

Так, майже 73% вказали при реєстрації поштову адресу з доменом gmail.com – 626 тисяч. Друге місце впевнено тримає український ukr.net – 161,1 тисячі ФОПів. Серед популярних також icloud.com (14 731), i.ua (11 769) та meta.ua (5 985).