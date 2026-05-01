Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одного російського інформатора. Зловмисник відстежував для рашистів координати Сил оборони, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Інше ТВ.

Як встановило розслідування, коригувальником виявився місцевий рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за розбій та викрадення авто. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив після виходу на волю, коли почав шукати «швидкі заробітки» у тематичних ТГ-каналах.

За обіцянку «легких грошей» фігурант почав об’їжджати портове місто, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні геолокації на гугл-карті. Також у разі виявлення потенційних «цілей» інформатор додатково проводив дорозвідку: щоб з’ясувати орієнтовну кількість особового складу і техніки, особливості місцевості тощо.

Зібрані відомості фігурант передавав російському спецслужбісту, з яким контактував в анонімному чаті популярного месенджера.

Співробітники СБУ викрили та задокументували фігуранта і затримали його після убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій російського інформатора.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомляло Інше ТВ, Ворожий корегувальник з Миколаєва, який дуже боявся ТЦК, «сяде» на 8 років