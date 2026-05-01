Зранку неподалік м. Південноукраїнськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів та вантажівки.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, водія фургону самостійно вивільнили медики до прибуття підрозділу ДСНС, після чого його госпіталізували до лікувального закладу.

Рятувальники деблокували водія з понівеченого легковика та передали бригаді швидкої медичної допомоги для подальшого ушпиталення. Пасажир не постраждав.

Керманич та пасажири третього транспортного засобу травм не зазнали.

Від ДСНС залучались 4 співробітники ДСНС, 1 одиниця техніки.

Обставини з’ясовують співробітники правоохоронних органів.

