Вчора, 30 квітня 2026 року, в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району сталося ДТП в наслідок якої загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП. Ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм.

Обставини ДТП встановлюються представниками Національної поліції України.

Загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.