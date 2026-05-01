Співачка Настя Каменських та репер і продюсер Потап оголосили про розлучення.

Вони зробили це у спільному дописі в Instagram. Вони зазначили, що 20 років тому їхні шляхи зійшлися. Спочатку створився творчий дует “Потап і Настя”, який переріс у щось більше між ними. До слова, артистки закохались в одне одного та розпочали стосунки. Проте Каменських і Потап у дописі зазначають, що всьому “настає кінець”. Вони залишили рядки зі своєї пісні “Не пара” – “Як ти не крути, але ми не пара”.

“Рівно 20 років тому ми розпочали свій шлях як творчий дует, який згодом перетворився у щось більше. Але рано чи пізно все набуває свого кінця. “Як ти не крути, та ми не пара”. Дякуємо за вашу підтримку та любов протягом усіх цих років. Просимо розуміння та поваги до нашого рішення. Коментарів не буде”, – повідомили артисти.