У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 травня підрозділами Сил оборони України вчергове здійснено ураження інфраструктури нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї, рф.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Ступінь збитків, завданих об’єкту енергетичного тилу ворога, уточнюється.

Минулої доби Сили оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу “Пермський” у Пермському краї, рф. Підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-4 з подальшою пожежею на території заводу.

Окрім цього, впродовж минулої доби українські воїни успішно уразили:

– зенітний ракетний комплекс “Бук-М3” в околицях Ольховатки, ТОТ Донецької обл.;

– склади боєприпасів неподалік Роздольного Донецької області та населеного пункту Ровеньки на Луганщині;

– склад матеріально-технічних засобів в околицях Мелітополя на Запоріжжі;

– склад БпЛА в районі Дальнього Бєлгородської області рф;

– пункти управління БпЛА противника поблизу Гуляйполя Запорізької області, населених пунктів Шевченко та Воскресенка на Донеччині, а також командно-спостережний пункт в районі Каїрів Херсонської області.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтверджує – уражено літаки російські Су-57 та Су-34, які знаходилися за 1700 км від українського кордону