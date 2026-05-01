Президент Зеленський повідомив, що ключові напрямки реформи були погоджені в квітні, у травні мають пройти всі погодження, а вже в червні очікують на її перші результати.

-Розпочинаємо реформу армії. Протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи: військове командування та уряд визначили формулу змін. Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України.

Перше: поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме – бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат. Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.

Друге: особлива увага – піхотинцям. Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань.

Третє: будуть змінені підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом та управління людьми. Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені терміни служби й можливість – починаючи вже з цього року – поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв. Доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи. На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів.