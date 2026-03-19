Окружна прокуратура міста Миколаєва Миколаївської області розпочала досудове розслідування за фактом отруєння дітей в одному з розважальних закладів обласного центру.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Попередньо встановлено, що у закладі діти вживали їжу – курячі нагетси, піцу, бургери.

Наразі до медичного закладу звернулися семеро дітей, двоє з яких госпіталізовано з ознаками гострого кишкового захворювання.

– Відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 КК України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, – зазначив керівник окружної прокуратури Григорій Зінич.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві у чотирьох дітей кишкова інфекція після відвідування розважального закладу. Станом на вчора, 18 березня, до медичного закладу звернулися семеро дітей.