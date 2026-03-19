Силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем ЗС України було завдано успішних ударів по військових об’єктах у м. Севастополь тимчасово окупованого Криму.

У результаті операції в районі Фіолентівського шосе уражено Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства “Граніт”, який входить до складу концерну “Алмаз-Антей”, де ремонтують і обслуговують російські системи ППО.

Зокрема, концерн обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного “щита” окупованого Криму. Найчастіше там ремонтують зенітно-ракетні системи С-400 “Тріумф”, С-300ПМ2 “Фаворит”, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, комплекси середньої та малої дальності ЗРК “Бук-М2/М3” і ЗРК “Тор-М2”.

Також в районі бухти Стрілецька було уражено місця перебування особового складу ворога. Втрати уточнюються.

Військово-Морські Сили ЗС України методично продовжують працювати над зниженням військового потенціалу ворога