Американські дипломати готують поїздку самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка в США.

Сьогодні Лукашенко зустрівся в Мінську з командою президента США Дональда Трампа. Делегацію очолив спецпосланник Сполучених Штатів по Білорусі Джон Коул.

За повідомленнями білоруської сторони, обговорювалися «регіональні проблеми, питання України і війна на Ближньому Сході». А також звільнення білоруських політв’язнів.

«Думаю, моя точка зору на глобальні проблеми, особливо щодо ситуації на Ближньому Сході, буде важливою для вас, оскільки ви воюєте проти наших друзів. І я готов відкрито поговорити на цю тему», — заявив американцям Лукашенко.

Коул підтвердив, що війна в Ірані була однією з ключових тем переговорів.

«Дуже цінно завжди знати думку президента Білорусі. Це абсолютно інша думка порівняно з тим, що ми можемо отримати на заході. Ми обговорили також можливу поїздку Лукашенка до США і будемо працювати над тим, щоб це організувати. Президент Трамп постійно відгукується про нього як про свого хорошого друга, що поважається світовим лідером», — сказав американський дипломат.