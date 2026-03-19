У січні – лютому 2026 року до місцевих бюджетів мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі 174,6 млн грн, що на 5,7 відс., або на 9,4 млн грн більше, ніж за перші два місяці 2025 року.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб надійшло до місцевих скарбниць плати за землю у сумі 151,5 млн грн, що на 8,1 відс, або на 11,4 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

У свою чергу фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, сплатили 23,1 млн грн земельного податку та орендної плати за землю.

Питома вага цього податку становить майже 9 відсотків від усіх надходжень до місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць Миколаївщини та традиційно залишається у трійці лідерів податкових надходжень.

Фахівцями Головного управління ДПС у Миколаївській області приділяється значна увага ефективному адмініструванню земельного податку та орендної плати за землю, проводиться активна робота у напрямку проведення звірок з землевласниками, землекористувачами, орендарями щодо наявної площі земельних ділянок та використання пільг.

Звертаємося до власників землі і землекористувачів з проханням своєчасно розраховуватися з бюджетом. Адже кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за землю спрямовуються на розвиток та вирішення соціально-економічних питань місцевих громад.