Запуск нового бізнесу в Україні сьогодні вимагає не лише сміливості, а й значного стартового капіталу, якого часто бракує підприємцям-початківцям. Ви, напевно, неодноразово стикалися з ситуацією, коли перспективна ідея залишається лише на папері через відсутність фінансування. Проблема полягає в обмеженості власних заощаджень та високих ризиках, через які фінансові установи не завжди готові підтримувати проєкти «з нуля». Проте рішення існує — це активна державна підтримка через цільові гранти та пільгові позики. Ощадбанк виступає головним провідником цих можливостей, допомагаючи Вам трансформувати задум у прибуткове підприємство.

Грантова підтримка «єРобота»: гроші, які не потрібно повертати

Ви можете отримати безповоротну фінансову допомогу від держави, що є ідеальним стартом для початківця. Найпопулярнішим інструментом у цьому сегменті є програма мікрогрантів «Своя справа», яка дозволяє залучити до 250 тис. грн на розвиток бізнесу. Якщо Ваші амбіції сягають створення переробного підприємства, Ви маєте право претендувати на грант за програмою «Новий рівень» у розмірі до 8 млн грн.

Для спеціалізованих напрямів діють окремі умови:

Свій сад: фінансування до 400 тис. грн за один гектар.

Своя теплиця: можливість отримати до 7 млн грн за будівництво площі у 2 гектари.

Для ветеранів та їхніх родин: спеціальна програма грантів із лімітом до 1 млн грн.

Зверніть увагу, що головною умовою отримання цих коштів є створення нових робочих місць, що робить Ваш бізнес соціально відповідальним.

Пільговий кредит 5-7-9% та цифрова зручність

Крім грантів, Ви можете оформити кредит на бізнес у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Це рішення дозволяє отримати фінансування за ставкою від 1% річних на термін до 10 років. Разова комісія за надання такої позики становить лише 1,5% від суми кредиту. Ви самостійно обираєте зручний графік погашення, а банк гарантує відсутність прихованих комісій та штрафів за дострокове повернення коштів.

Ви цінуєте свій час, тому Ощадбанк максимально спростив шлях до отримання фінансування. Вам більше не потрібно ходити в банк із купою паперів. Використовуйте сучасний сервіс онлайн-кредитування ОщадБізнес:

Подайте заявку онлайн через платформу. Отримайте попереднє рішення від банку впродовж 24 годин. Надайте стандартний пакет документів (паспорт, ІПН та звітність). Підпишіть кредитну угоду та отримайте гроші на справу свого життя.

Додатково Ви можете підключити пакет «Моя справа», який забезпечує безкоштовне відкриття рахунку, отримання хмарного КЕП та безлімітні платежі по Україні в межах банку без жодних комісій.