Порошенко увійшов в «договорняк» з росіянами і здав Донбас, — заявив ексглава Донецької ОДА, а нині народний депутат Сергій Тарута в інтерв’ю Наталії Влащенко.



Сергій Тарута розповів, що у 2014 році Петро Порошенко домовився з росіянами і забезпечив безперешкодний вихід колони терористів Гіркіна зі Слов’янська, а їх було близько 3 тис., і таким чином здав Донбас.



«Це був договорняк Порошенка і росіян. Була домовленість між ними. Муженко слухав, безумовно, тільки Верховного головнокомандувача, і він від нього, отримав такий наказ: не заважати колоні терористів, яка спокійно зайшла в Донецьк. Тоді вже я побачив, що Порошенко практично здав Донбас. Це була зрада», — заявив нардеп Тарута, який в ті часи був призначений Порошенком керувати Донецькою областю.



Сергій Тарута також розповів про торгівлю і контрабанду під час війни, в якій також, на його думку, велика роль Порошенка.