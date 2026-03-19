Україна другий рік поспіль стала 111-ю в оновленому рейтингу щастя, а Фінляндія була названа найщасливішою країною у світі рекордний дев’ятий раз поспіль, пише УНН з посиланням на результати звіту World Happiness Report 2026.

Країни Північної Європи знову лідирують у рейтингу щастя. Фінляндія, як і раніше, на вершині, за нею йдуть три країни: Ісландія, Данія і Коста-Ріка. Швеція та Норвегія замикають першу шістку, за ними йдуть Нідерланди, Ізраїль, Люксембург і Швейцарія, які замикають першу десятку. Підйом Коста-Ріки на 4-е місце є найвищим показником за всю історію для країни Латинської Америки.

Афганістан залишається останнім у рейтингу, посівши 147-е місце.

Аналізуючи зміни рівня щастя з базового періоду 2006-2010 років до 2023-2025 років, майже вдвічі більше країн (79) показали значне зростання (79), ніж значний спад (41) серед 136 країн, включених до рейтингу.

За цей період більшість із 21 країни, які отримали один або більше балів за шкалою оцінки життя від 0 до 10, розташовані у Центральній та Східній Європі, що відображає зближення рівнів щастя в Європі, яке спостерігається вже понад десять років. Більшість із восьми країн, де рівень щастя знизився більш ніж на один пункт, перебувають у зонах великих конфліктів або поблизу них.

Загалом більшість західних промислово розвинених країн нині менш щасливі, ніж у період із 2005 по 2010 рік. У п’ятнадцяти з них спостерігалося значне зниження, порівняно з чотирма країнами, де відзначалося значне зростання.

У рейтингу змін рівня щастя серед осіб молодше 25 років Сполучені Штати, Канада, Австралія та Нова Зеландія (регіон NANZ) займають місця зі 122 по 133 у списку зі 136 країн.

У восьми з десяти глобальних регіонів, що охоплюють приблизно 90% населення світу, люди наймолодшої вікової групи зараз оцінюють своє життя вище, ніж у 2006-2010 роках, як в абсолютному вираженні, так і щодо осіб віком від 25 років. Добробут молоді знизився лише у країнах NANZ та Західній Європі, як в абсолютному вираженні, так і щодо дорослих.

Негативні емоції стають все більш поширеними у всіх світових регіонах. Серед молоді вони рідше зустрічаються, за винятком регіону NANZ, де збільшення, порівняно з іншими регіонами, спостерігалося щодо смутку. Загалом серед молоді зросла тривога, тоді як частота гніву повсюдно знизилася, як серед молоді, так і серед людей похилого віку.

Позитивні емоції, як і раніше, зустрічаються вдвічі частіше, ніж негативні. У всіх регіонах вони вищі у недавно народжених, ніж у старшого покоління, за винятком регіону NANZ, де цей розрив скоротився останніми роками.

Згідно з даними Програми міжнародної оцінки учнів (PISA), що охоплює сім видів інтернет-активності для 15-річних школярів у 47 країнах (але, на жаль, не в країнах NANZ), задоволеність життям найвища за низького рівня використання соціальних мереж та нижчого за високого рівня використання.

Інтернет-активність поділяється на дві групи. Спілкування, новини, навчання та створення контенту пов’язані з вищою задоволеністю життям. Соціальні мережі, ігри та перегляд веб-сторінок для розваг пов’язані з нижчими оцінками життя.

Усі види інтернет-активності пов’язані з нижчою задоволеністю життям за дуже високого рівня використання, особливо для дівчаток і для жителів Великої Британії та Ірландії, двох англомовних країн, які беруть участь у PISA.

Дані Латинської Америки показують, що тип платформи має вирішальне значення. Платформи, призначені для полегшення соціальних зв’язків, демонструють чіткий позитивний зв’язок із щастям, тоді як платформи, керовані алгоритмічно відібраним контентом, зазвичай демонструють негативний зв’язок при високому рівні використання.

У сукупності дані PISA і Gallup показують значно більший рівень добробуту молоді в країнах, де більше часу приділяється використанню інтернету для спілкування, і трохи нижчий рівень добробуту молоді в країнах з більш високою середньою кількістю використання соціальних мереж. Країни Латинської Америки поєднують високий рівень використання соціальних мереж з високим рівнем добробуту молоді, тоді як в англомовних країнах рівень добробуту молоді нижчий, ніж можна було б пояснити досить типовими моделями використання інтернету.

Поширеність і моделі використання соціальних мереж схожі у всіх країнах, але їхній зв’язок з оцінкою життя сильніший в англомовних країнах та Західній Європі. Проте, ці відмінності не пояснюють значного зниження рівня добробуту молоді в цих країнах. Багато що, безперечно, залежить від того, як використовуються соціальні мережі, і від ширшого соціально-економічного контексту.