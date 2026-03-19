Інфляція в Україні може піти по вищій траєкторії, ніж прогнозувалося, зокрема через подорожчання енергоресурсів, у тому числі пального та газу, на тлі війни на Близькому Сході, повідомили у Національному банку України у четвер, пише УНН.

Як зазначили у Нацбанку, “упродовж останніх тижнів ситуація в енергосекторі України поліпшилася, що має обмежити ціновий тиск”. “Зі свого боку НБУ підтримуватиме належний рівень монетарних умов для збереження привабливості гривневих інструментів та забезпечення стійкості валютного ринку. Це, серед іншого, має посприяти й заспокоєнню інфляційних очікувань”, – вказали у НБУ.

Однак війна на Близькому Сході призвела до суттєвого подорожчання нафтопродуктів та газу, що вже позначається на внутрішніх цінах в Україні. Як наслідок, траєкторія інфляції у найближчі місяці з високою ймовірністю буде дещо вищою, ніж передбачалося січневим прогнозом НБУ – повідомили у Нацбанку.

Водночас, зауважили у НБУ, “є невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації”.