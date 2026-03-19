Боєприпаси, які нас закликають передавати Україні, краще використовувати в наших інтересах – Хегсет

Про це міністр війни США заявив під час брифінгу. Також Піт Гегсет знову дорікнув попередньому президенту Джо Байдену, та заявив, що США “досі мають справу з середовищем”, яке створив Байден.

“Середовищем, яке скоротило резерви та відправило їх до України замість того, щоб забезпечити наших власних військових. Щоразу, коли ми розглядаємо будь-який виклик, все зводиться до “відправте в Україну”. Ми вважаємо, що ці боєприпаси краще використати в наших власних інтересах”, – наголосив Гегсет.

