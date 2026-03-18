Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві у чотирьох дітей кишкова інфекція після відвідування розважального закладу.

Станом на зараз кількість дітей з гострою кишковою інфекцією збільшилась.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

«Сьогодні, 18 березня, у ЗМІ з’явилась інформація про випадки захворювання дітей на гостру кишкову інфекцію, ймовірно після відвідування одного з розважальних дитячих центрів.

Повідомлення про подію правоохоронці відділення поліції №2 Миколаївського районного управління поліції зареєстрували до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Як з’ясували поліцейські, станом на сьогодні до медичного закладу звернулися семеро дітей.

Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні та лабораторні обстеження.

Наразі співробітники поліції встановлюють усі обставини події, проводять перевірку, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію», – мовиться в повідомленні поліції.