Цей випадок було розглянуто на засіданні Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я під керівництвом в.о. генерального директора ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Дмитра Макарова.

Про це повідомляє ДУ «МОЦКПХ», передає Інше ТВ.

Під час засідання заслухано доповідь завідувачки відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Олени Руденко. Епідеміологиня повідомила, що зареєстровано чотири випадки захворювання дітей на кишкову інфекцію. Усі вони попередньо відвідували один із розважальних закладів м. Миколаєва.

Наразі фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування та здійснюють комплекс необхідних протиепідемічних заходів.

У межах міжсекторальної взаємодії поінформовано відповідні служби. Ситуація перебуває на контролі.

