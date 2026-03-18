Соціальні мережі сильніше шкодять дівчатам-підліткам, ніж хлопцям: вони частіше стикаються з цькуванням, сильніше переживають через зовнішність і гостріше реагують на тиск з боку онлайн-середовища.

До такого висновку дійшли експерти французького державного агентства ANSES, які опублікували масштабну доповідь про вплив соцмереж на психічне здоров’я молоді, пише «Європульс».

Автори доповіді називають одразу кілька причин. Дівчата в середньому частіше користуються соцмережами і сильніше залежать від реакції однолітків. Лайки, коментарі та порівняння себе з іншими у них швидше, ніж у хлопців, стають частиною самооцінки і починають впливати на настрій та сприйняття себе.

Одним із ключових факторів експерти називають тиск нереальних стандартів краси. Стрічка постійно показує відретушовані обличчя та тіла, створюючи відчуття норми, якій неможливо відповідати в реальному житті. Таке порівняння підриває впевненість дівчат у собі та призводить до тривожності й пригніченого стану.

Ще одна проблема — онлайн-цькування. За даними доповіді, дівчата частіше стають його об’єктом і, як правило, важче переживають наслідки.

Окрему увагу експерти приділили тому, як працюють рекомендації в соцмережах. Алгоритми нерідко підлаштовуються під інтереси користувача і продовжують пропонувати схожий контент. У результаті дівчата-підлітки знову і знову стикаються з матеріалами, які тільки посилюють їхню вразливість.

Експерти закликають змінювати ситуацію на рівні самих платформ. На їхню думку, соціальні мережі мають бути влаштовані так, щоб за замовчуванням захищати неповнолітніх — не просувати у рекомендаціях шкідливий контент і не заохочувати надто тривале перебування в додатках.

В останні роки в різних європейських країнах намагаються обмежити вплив шкідливого контенту соціальних мереж на дітей.

У Греції вже заборонили дітям до 15 років користуватися соцмережами, у Данії обмеження почне діяти з цього року. У Латвії третина жителів країни хотіла б заборонити доступ до соцмереж для дітей молодше 13 років, а в Німеччині більшість виступає за заборону доступу до соцмереж дітям до 16 років. У Франції комісія Сенату закликала встановити «цифрову комендантську годину» з 20.00 до 08.00, під час якої підлітки від 15 до 18 років були б позбавлені доступу до соцмереж.

