Правляча партія Німеччини підтримала пропозицію заборонити використання соціальних мереж для дітей до 14 років та запровадити суворішу цифрову верифікацію для підлітків. Про це повідомляє Кореспондент.

На партійній конференції в місті Штутгарт Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца також закликав до введення штрафів для онлайн-платформ, які не дотримуються таких обмежень, та до гармонізації вікових стандартів у всій Європейській Союзі.

Такі заборони або обмеження доступу до платформ на кшталт TikTok чи Instagram розглядають у кількох європейських країнах, зокрема в Іспанії, Греції, Франції та Великій Британії.

“Ми закликаємо федеральний уряд встановити законодавчий віковий ліміт 14 років для користування соціальними мережами та врахувати особливу потребу у захисті в цифровій галузі до 16 років”, – мовиться в ухваленій пропозиції партії.

Як зазначається, Соціал-демократи також підтримали обмеження соцмереж для дітей. Тож тиск обох партій у коаліції збільшує ймовірність того, що уряд просуватиме відповідні обмеження.