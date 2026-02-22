Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї розпорядився розробити план дій на випадок його вбивства і можливого збою в системі управління країною під час військового конфлікту з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними шістьох високопоставлених іранських чиновників і представників Корпусу вартових ісламської революції,Хаменеї делегував частину повноважень вузькому колу довірених осіб і доручив створити багаторівневу систему спадкоємності у військовому та цивільному управлінні.

Керівникам наказано визначити до чотирьох можливих заступників на випадок розриву зв’язку з верховним лідером або його загибелі.

Координацію ключових рішень він довірив колишньому спікеру парламенту і секретарю Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані.

За інформацією NYT, його вплив в останні місяці посилився: він курирує питання внутрішньої безпеки, контакти з союзниками і бере участь у переговорах з Вашингтоном щодо ядерної програми.

Під час недавнього загострення з Ізраїлем верховний лідер також визначив трьох можливих наступників, проте їхні імена не розкриваються. Сам Лариджані до цього списку не входить, оскільки не є релігійним діячем.