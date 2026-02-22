російська пропаганда знову поширює відео з “свідченнями” військових рф, які повернулися з полону, намагаючись дискредитувати Україну та виправдати власні злочини. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

У пропагандистських телеграм-каналах з’явилося відео російського військовослужбовця, який після обміну нібито розповідає про “звірства українських військових”. У ЦПД наголошують, що в таких матеріалах відсутні будь-які докази – є лише слова самого чоловіка.

У Центрі звертають увагу, що подібні ролики з’являються регулярно після кожного обміну полоненими та мають ознаки заздалегідь підготовлених постановок. За словами аналітиків, це радше зачитування наперед написаних текстів, аніж реальні свідчення.

У ЦПД підкреслюють, що зовнішній вигляд багатьох росіян, яких повертають з полону, не відповідає заявам про “катування” – вони виглядають доглянутими та не мають видимих ознак знущань. Водночас саме росія, за численними підтвердженими фактами, систематично катує, калічить і вбиває українських військовополонених.

Метою таких відео, зазначають у Центрі протидії дезінформації, є спроба перекласти відповідальність за власні воєнні злочини, виправдати насильство та дискредитувати Україну на міжнародній арені. Постановочні “свідчення” є частиною ширшої інформаційної кампанії, яку кремль веде паралельно з реальним терором проти українських захисників.