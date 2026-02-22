Під час зимових атак на енергетичну інфраструктуру росія робила ставку не лише на фізичне знищення об’єктів, а й на інформаційний ефект – спробу спровокувати “тотальний блекаут” і внутрішні протести в Україні. Обидві ці цілі ворогові реалізувати не вдалося. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

За його словами, росіяни не змогли обвалити енергосистему завдяки зусиллям українських енергетиків і підтримці міжнародних партнерів. Так само провалилася й інформаційна складова атаки: спроби створити “бульбашку революції” не дали результату, частину ботоферм було заблоковано, а з населенням велася постійна роз’яснювальна робота.

У ЦПД зазначають, що це не перша подібна поразка росії. Попри багаторічні мільярдні витрати на пропаганду, кремлю не вдалося ані послабити підтримку України в європейських суспільствах, ані створити внутрішній розкол в самій країні, на який ворог робив ставку ще з 2022 року.

Також наголошується, що росія програла низку ключових інформаційних наративів на міжнародній арені – зокрема щодо “переслідування вірян”, викрадення дітей, звинувачень України в небажанні миру, дискредитації європейської підтримки та впливу на вибори в Молдові.

У ЦПД підкреслюють: попри наявні ресурси та інфраструктуру, які дозволяють російській дезінформації завдавати тактичних проблем, стратегічної переваги в інформаційній війні кремль не має. Боротьба з ворожими інформаційними атаками триває.