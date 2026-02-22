Президент США Дональд Трамп заявив вчора, що відправляє госпітальний човен до Гренландії, повідомляє ЛБ.

За його словами, судно надаватиме допомогу багатьом “хворим” на острові.

Трамп не надав жодних додаткових подробиць про те, кого він має на увазі, або “скільком людям допоможе човен”.

“Ми збираємося відправити чудовий госпітальний човен до Гренландії, щоб подбати про багатьох хворих людей, про яких там не піклуються”, – написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

“Він уже в дорозі!!!”, – додав він.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у відповідь заявив, що Гренландія не потребує медичної допомоги від інших країн.

“Населення Гренландії отримує необхідну медичну допомогу. Вони отримують її або в Гренландії, або, якщо їм потрібне спеціалізоване лікування, вони отримують його в Данії”, – заявив віг.

У Гренландії є п’ять регіональних лікарень, а лікарня в столиці Нуук обслуговує пацієнтів з усієї території. Доступ до медичної допомоги безкоштовний як у Гренландії, так і в Данії.

Лунд Поульсен зазначив, що йому невідомо про можливе прибуття американського госпітального судна.

Раніше Об’єднане арктичне командування Данії заявило про евакуацію члена екіпажу американського підводного човна, якому потрібна була термінова медична допомога. Підводний човен перебуває у водах Гренландії, за сім морських миль від Нуука.

Незрозуміло, чи пов’язане повідомлення Трампа про відправку госпітального судна з евакуацією.