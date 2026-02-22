Чоловіка віком трохи більше 20 років було застрелено рано вранці в неділю після «несанкціонованого проникнення» на територію охоронюваного периметра маєтку президента Трампа Мар-а-Лаго, повідомила Секретна служба США.

Секретна служба заявила, що інцидент стався в неділю близько 1:30 ночі. Агенти Секретної служби та заступник шерифа округу Палм-Біч зіткнулися з чоловіком, який мав при собі те, що виглядало як дробовик та каністра з паливом. За словами Секретної служби, у чоловіка було здійснено постріли, і його було оголошено мертвим.

Секретна служба зазначила, що під час інциденту на місці не було присутніх жодних осіб, які охоронялися. Цих вихідних президент залишався у Вашингтоні.

Інцидент розслідують ФБР, Секретна служба та офіс шерифа округу Палм-Біч. У неділю вранці посадовці проведуть прес-конференцію щодо інциденту.