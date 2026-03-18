Генпрокуратура відкрила провадження щодо Мар’яни Безуглої за статтею про державну зраду.

Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута.

Йдеться про ч.2 ст.111 ККУ — дії в умовах воєнного стану. Це вже не політичні дискусії — це питання безпеки держави.

Слідство перевіряє, чи могли публічні заяви Безуглої нашкодити українським військовим.

І, на жаль, є конкретні приклади.

Після поширення інформації про 72-гу бригаду, яка тримала Вугледар:

— була зірвана планова ротація

— втрачено оборонні позиції.

Після її заяв про «виведення бригади з Вугледара» вже менш ніж за добу росіяни перекинули на цей напрямок значні сили.

І це не поодинокий випадок.

Коли публічна діяльність призводить до:

— втрат серед військових

— ослаблення оборони

— деморалізації армії

це вже не про «свободу слова». Це — про відповідальність.

Разом із колегою Федором Веніславським ми направляли відповідне звернення. І важливо: Генпрокуратуру зобов’язали відкрити провадження через суд.

Ігнорувати такі речі більше неможливо. Мають бути чіткі правові наслідки.