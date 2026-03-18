Генпрокуратура відкрила провадження щодо Мар’яни Безуглої за статтею про державну зраду.
Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута.
Йдеться про ч.2 ст.111 ККУ — дії в умовах воєнного стану. Це вже не політичні дискусії — це питання безпеки держави.
Слідство перевіряє, чи могли публічні заяви Безуглої нашкодити українським військовим.
І, на жаль, є конкретні приклади.
Після поширення інформації про 72-гу бригаду, яка тримала Вугледар:
— була зірвана планова ротація
— втрачено оборонні позиції.
Після її заяв про «виведення бригади з Вугледара» вже менш ніж за добу росіяни перекинули на цей напрямок значні сили.
І це не поодинокий випадок.
Коли публічна діяльність призводить до:
— втрат серед військових
— ослаблення оборони
— деморалізації армії
це вже не про «свободу слова». Це — про відповідальність.
Разом із колегою Федором Веніславським ми направляли відповідне звернення. І важливо: Генпрокуратуру зобов’язали відкрити провадження через суд.
Ігнорувати такі речі більше неможливо. Мають бути чіткі правові наслідки.